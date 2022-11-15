Войска РФ сегодня выпустили по Украине около 100 ракет — это больше, чем во время атаки 10 октября.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«ПВО работает. Есть сбитие. По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит ещё около 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября, когда было 84 ракеты. Так что уже есть сотня. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель. Но, к сожалению, ракеты попадают и по жилым домам», — сказал спикер Воздушных сил Украины.

Из-за ракетных ударов РФ по Украине в Молдове частично исчезло электроснабжение, сообщил в Telegram вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину: «В результате обстрела Россией украинской энергосистемы в течение последнего часа автоматически отключилась одна из линий электропередач, обеспечивающая передачу электроэнергии для нашей страны (автоматический сброс нагрузки по частоте). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране».

Как сообщала Одесса News, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога, зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры и жилые дома.

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