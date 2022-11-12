Ким: В регионе под российской оккупацией осталась только Кинбурнская коса

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в регионе под российской оккупацией осталась только Кинбурнская коса.

В эфире национального телемарафона на вопрос журналистки, вся ли Николаевская область освобождена, Ким ответил: «Скажем так, у нас ещё есть Кинбурнская коса, которая напротив Очакова через море, через лиман. Она не освобождена, наши там… Там ещё есть орки. Но большинство территории освобождено», – ответил Ким.

Глава обладминистрации рассказал, что на деоккупированной части Николаевской области идёт зачистка, туда также доставляют гуманитарную помощь.

«Лекарства, еда, электричество, связь – это приоритет», – объяснил Ким.

Он предупредил, что оккупанты, отступая, оставили очень много мин и взрывных устройств, в том числе приводимых в действие дистанционно, а также установили камеры, через которые наблюдают за происходящим. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населённые пункты.

Как сообщала Одесса News, 5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населённых пунктов Николаевской области – южнее Снигирёвки и саму Снигирёвку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигирёвку. 10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигирёвку.

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