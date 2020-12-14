В портах из-за непогоды ограничили перевалку грузов и лоцманское сопровождение

АМПУ ввела ограничения на грузовые операции и лоцманскую проводку в ряде морских гаваней из-за сильного ветра, высоких волн и дождя, однако большинство портов работают в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что в портах Измаил, Черноморск и Николаев введено ограничение грузовых операций с зерновыми из-за дождя, а в портах Мариуполь и Черноморск ограничена лоцманская проводка (ветер, волны).

Однако каналы в Дунайском устье Быстрое и двух соседних остаются открытыми.

В ГП «АМПУ» добавили, что 14 декабря работают в штатном режиме: Бердянский, Белгород-Днестровский, Ренийский, Скадовский, Херсонский, Усть-Дунайский, Южный, Одесский порты и порт «Ольвия».

Как сообщала Одесса News, 11 декабря на территорию Одесского порта заехали три автотрала с негабаритным экспортным оборудованием производства Запорожского завода тяжёлого краностроения (ПАО «Запорожкран») для отправки в Испанию.