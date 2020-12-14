Высший антикоррупционный суд арестовал руководителя порта «Черноморск»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 2 млн 102 тыс грн. и.о. директору ГП «Морской торговый порт «Черноморск» Игорю Шевченко.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба суда.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директору ГП «Морской торговый порт «Черноморск» меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Срок пресечения — 60 дней с момента его задержания», — говорится в сообщении.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности: прибывать по требованию к следователю, прокурору и в суд, не отлучаться из Черноморска без разрешения следователя, сообщать ему об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении, сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого в случае его освобождения из-под стражи в связи с внесением залога — до 8 февраля 2021 года.

Как сообщала Одесса News, 11 декабря детективы НАБУ сообщили и.о. директору ГП «Морской торговый порт «Черноморск» и лицу-посреднику о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 250 тыс. долларов США.