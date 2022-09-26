Одесская бригада воздушного командования «Юг» уничтожила штурмовик и вертолёт врага

25 сентября, около 17:00, в Бериславском районе Херсонской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» был сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

«Уничтожены штурмовик и вертолёт оккупантов. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолёт Ми-8 с командой на борту, который также был успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады», — констатируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки ВСУ уничтожили на Южном направлении 57 российских захватчиков и 30 вражеских единиц техники, огнём поражено место расположения росгвардии в Херсоне.

Фото иллюстративные

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