СБУ задержала российских агентов, которые шпионили за одесской морской охраной

Служба безопасности Украины задержала агентов российской ФСБ, которые под видом прогулок пары влюблённых шпионили за морской охраной Одесской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности задержала ещё двух участников агентурной сети ФСБ, действовавшей в Одесской и Днепропетровской областях. Злоумышленники корректировали ракетно-дроновые удары РФ по военной инфраструктуре Сил обороны», — говорится в сообщении

Как отмечается, по заданию российской спецслужбы 23-летний одессит и его 18-летняя невеста разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, защищающих акваторию портового города. Чтобы получить разведданные, фигуранты обходили местность под видом прогулок жениха и невесты и фотографировались на фоне нужных объектов. Из полученных сведений предатель готовил агентурный отчёт для своего куратора по управлению ФСБ по Восточному военному округу РФ, его личность уже установила СБУ.

В случае получения актуальной разведывательной информации, российские захватчики планировали использовать её для воздушных ударов по местам базирования украинских защитников.

СБУ задержала фигурантов с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели. В ходе расследования установлено, что одессит также имел задачу расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения россиян в мае этого года из-за анонимных чатов в Телеграмм-канале, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации. После привлечения он привлёк к подрывной деятельности свою подругу.

Во время обысков в квартире задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательством преступлений, банковскую карточку, на которую поступали деньги от ФСБ, а также партию антиукраинских открыток.

Следователи СБУ сообщили российскому агенту о подозрении в осизмене.

Преступные деяния его сообщницы квалифицированы как ннесанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности.

Сейчас агент находится под стражей, по его сообщнице решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 8 лет до пожизненного заключения.

Как сообщала Одесса News, в июле 2024 года СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу в Одессе, в состав которой входили двое военных и местная жительница.

Фото: СБУ

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