Первоклассница из Одессы «заминировала» свою школу

Полицейские выяснили, кто предоставил 16 декабря ложную информацию о заминировании школы в Суворовском районе Одессы.

Как сообщает полицейское ведомство, правонарушительницей оказалась маленькая девочка — ученица первого класса этой же школы.

Отмечается, что полиция установила: по спецлинии «102» позвонила 6-летняя школьница, которой надоело сидеть на уроках и очень хотелось поиграть с котёнком, который остался дома.

«С девочкой пообщались сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили ребёнку, что его необдуманный поступок привёл к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в то время кто-то реально нуждался в их помощи. Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей, ведь такие действия караются законом и в данном случае, пока она ещё маленькая, за них придётся понести наказание её родителям по ст. 184 КУоАП», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года правоохранители оперативно задержали 34-летнего жителя Одессы, который предоставил ложное сообщение о заминировании Малиновского райсуда города.