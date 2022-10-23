Юг за прошедшие сутки: враг бежит из захваченной им части Херсонской области

Российские оккупанты бегут из захваченной ими части Херсонской области.

Об этом проинформировал 22 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

«Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. По имеющейся информации, противник полностью оставил населённые пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал», – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты стали чаще мародёрствовать и грабить местных жителей.

«Увеличилось количество случаев мародёрства и противоправных действий в городе Херсон. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста», – объяснили в Генштабе ВСУ.

21 октября в ВСУ сообщили, что в Херсонской области силы обороны освободили 88 населённых пунктов.

В целом, за прошедшие сутки обстановка на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остаётся стабильно сложной, но контролируемой ВСУ, — сообщило сегодня ночью Оперативное командование «Юг».

«Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на освобождённых территориях проводят стабилизационные мероприятия. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведения мероприятий по эвакуации государственных учреждений и руководящего состава. В то же время продолжается контрбатарейное противостояние вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и миномёты, в том числе и по близлежащим громадам. Тыловые районы продолжают атаковать ракетными ударами с неба, дронами-камикадзе, реактивными системами залпового огня и тяжёлой артиллерией.

Наши зенитчики за вчерашний боевой день сбили два вражеских вертолёта «Аллигатор», штурмовой и армейской авиацией нанесли 5 ударов по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и систем противовоздушной обороны, уничтожены 47 военных, 2 вражеских танка, реактивная система залпового огня «Град», противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц автобронетанковой техники и 4️ склада боеприпасов в Бериславском и Первомайском районах. Повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица «Мста-С» и ещё 3️ единицы автобронетехники.

Как сообщала Одесса News, над Одесской областью силы ПВО 22 октября сбили четыре ракеты типа «Калибр».

На главном фото боец 92-й отдельной механизированной бригады им.Кошевого атамана Ивана Сирко.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ВМС, Командование десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook

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