Заявления России о нарушении Украиной зернового коридора — лживая манипуляция

Заявления минобороны страны-оккупанта России о якобы нарушении Украиной гумкоридора и атаках на гражданскую инфраструктуру оккупированного Крыма являются «лживой манипуляцией со стороны государства-агрессора».

Об этом в комментарии «Суспільному» 25 апреля заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с «зерновым соглашением», которое предусматривает украинские и гражданские порты, когда речь идёт о подконтрольной Украине территории», – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся «зернового коридора», по которому экспортируют украинское зерно.

Как сообщала Одесса News, о взрывах и стрельбе в ночь на 24 апреля в Севастополе сообщали в соцсетях. В некоторых прибрежных домах взрывной волной выбило окна, повреждены рекламные конструкции. «Губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот РФ отбил атаку надводных беспилотников. При этом он заявил, что беспилотники были якобы обезврежены на внешнем рейде, хотя на видео в соцсетях, как выяснили расследователи, был взрыв в Стрелецкой бухте.

В минобороны РФ заявили, что надводных беспилотников (в терминологии МО РФ – «безэкипажных катеров»), атаковавших Севастополь, было три, все они якобы уничтожены и у российского флота «потерь нет».

Также российское оборонное ведомство утверждало, что Украина якобы атаковала «пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданскую инфраструктуру Крыма» через гуманитарный коридор и это «ставит под угрозу продление «зернового соглашения».

Россией было заявлено, что проведённый ими анализ маршрута движения беспилотников «показал, что все они были запущены с акватории порта Одессы», определённого для реализации «черноморской инициативы».

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