Оккупанты заявили, что их флот отразил атаку надводных дронов в Севастополе

Ночью 24 апреля во временно оккупированном Севастополе очевидцы слышали взрывы и стрельбу.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«Бабах и тра-та-та в Севастополе. Первый взрыв в 3.31, второй в 3.44, очереди из крупнокалиберной установки в сторону моря. Проснулся весь город», – сказано в комментарии к видео.

Позднее «Крымский ветер» выложил видео, где зафиксированы стрельба и взрыв.

Утром в Telegram-канале появилось видео мощного взрыва в акватории, снятое с относительно близкого расстояния.

«Крымский ветер» сообщил, что в некоторых прибрежных домах взрывной волной выбило окна, повреждены рекламные конструкции.

Незаконный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в Telegram утверждает, что Черноморский флот РФ отбил атаку надводных беспилотников.

«Один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения, — ред.), второй взорвался сам. Всё произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», – заявил он.

Взрывы в Севастополе слышали также ночью 22 марта. Оккупационные «власти» тогда также отчитывались об отражённой атаке надводных беспилотников.

Одесса News публиковала точку зрения лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилёва по деоккупации Крыма от российских захватчиков.

Фото: «Крымский ветер»/Telegram

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