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В Украине видели полярное сияние, к чему бы это

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В Украине минувшей ночью наблюдалось полярное сияние из-за мощной магнитной бури.

Об этом рассказал в Facebook астроном, сотрудник Харьковского планетария Владимир Кажанов.

«В ночь с 23 на 24 апреля 2023 г. в Украине и многих странах Северного полушария Земли наблюдалось яркое полярное сияние! Произошла мощная геомагнитная буря G4 (Kp=8), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад», – сообщил Кажанов.

По его данным, на момент 1:00 24 апреля по киевскому времени буря уменьшила интенсивность, полярное сияние потеряло уже ту яркость, которая была.

«Конечно, это явление природы будет повторяться в будущем. Но спрогнозировать точное время и дату сложно», — отметил специалист.

Украинцев Кажанов просит в комментариях поделиться сделанными снимками сияния.

Как сообщала Одесса News, на территории Украины 19 апреля было зафиксировано высокоэнергетическое акустическое событие.

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