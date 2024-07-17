В операции по разминированию Чёрного моря задействованы 5 кораблей 3-х стран

В настоящее время в совместной операции Турции, Румынии и Болгарии по разминированию акватории западной части Чёрного моря задействованы пять тральщиков из этих стран. Украина обратилась с предложением о присоединении к этой инициативе.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар, информирует «Украина. Медиацентр«.

«Только сейчас формируются планы по проведению конкретных работ по разминированию. На прошлой неделе из Стамбула вышло пять кораблей: по одному кораблю со стороны Болгарии и Румынии, это именно минные тральщики, и также три турецких корабля, которые начинают, условно говоря, подготовку к проведению зоны разминирования. Чёткая зона была определена на соответствующих картах, которая касается, в основном, международных вод в западной части Чёрного моря», — сообщил дипломат.

По его словам, вопрос о расширении ареала и присоединении новых участников сейчас также в повестке дня. Он отметил, что Украина также ранее обратилась с предложением о присоединении к этой инициативе. И сейчас этот вопрос находится на рассмотрении сторон.

Боднар отметил, что «несомненно, что пройдёт время и мы также к этому присоединимся, поскольку это в нашем интересе, особенно проводить разминирование в территориальных водах Украины. Пока эта инициатива идёт под эгидой НАТО как элемент региональной ответственности трёх стран-членов НАТО и концентрируется именно на том, чтобы создать более безопасные условия для нашего коридора, которым пользуются корабли для вывоза продукции, а также для того, чтобы консолидировать международные усилия по теме разминирования в Чёрном море».

«Безусловно, мы будем присоединяться к этому сначала без участия кораблей или без участия технического состава, но, возможно, это будут офицеры связи или пути коммуникации с турецкой стороной. И, конечно, в будущем, я надеюсь, что у нас будут такие возможности, чтобы участвовать как полноправный член, поскольку Украина является прибрежным государством Черноморского региона и, конечно, кандидатом на члены в НАТО», – добавил Василий Боднар.

Одесса News информировала о подписании в январе 2024 года Румынией, Болгарией и Турцией меморандума о создании и деятельности оперативной группы противоминных мер в Чёрном море. 1 июля в Стамбуле заявили, что Турция, Румыния и Болгария начали совместную противоминную операцию в акватории Чёрного моря с целью повышения безопасности судоходства.

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