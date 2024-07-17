Нафтогаз опроверг слухи о возможном росте тарифов на газ для населения. Фиксированная цена газа для населения гарантирована до 30 апреля 2025 года.

Об этом сообщает газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины».

«Снова ходят слухи о якобы возможном повышении цены на газ для бытовых потребителей. Опровергаем: тариф на газ от ГК «Нафтогаз Украины» остаётся неизменным! Фиксированная цена гарантирована до 30 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания добросовестно придерживается своих обязательств перед потребителями.

Как сообщала Одесса News, группа «Нафтогаз» разрабатывает проекты ветровой энергетики в Николаевской и Одесской областях.

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