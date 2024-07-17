В Одессе холеры нет, но за неделю 159 одесситов заболели кишечными инфекциями

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за последнюю неделю острыми кишечными инфекциями заболели 159 одесситов, из которых 72,9% — дети до 17-ти лет.

Отмечается, что заболеваемость соответствует сезонному уровню для этого времени года.

Большинство случаев заболеваний связано с употреблением готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, немытых ягод, овощей и фруктов, мясных и молочных продуктов, приобретённых на рынках, а также с нарушением правил ухода за детьми.

Для проведения мониторинговых исследований на холеру исследована одна проба сточной воды инфекционного стационара на этапе до очистки, в пробе был обнаружен холеровидный вибрион. Также обследовано на холеру 188 больных с острыми кишечными инфекциями, холерный вибрион не выделен.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе находится на постоянном контроле.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy