Вступила в силу норма языкового закона, относящаяся к печатным медиа

16 июля вступила в силу норма языкового закона, относящаяся к региональным печатным медиа.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

«Собственно, 16 июля 2024 года украинский стал обязательным для печатных медиа регионального уровня. Статья 25 предусматривает наличие версий на государственном языке всех печатных медиа в Украине, и этот формат обязателен», – отметил Тарас Кремень.

Он подчеркнул, что, если есть печатные медиа, которые издавались или издаются на негосударственном языке, они должны иметь свой украиноязычный вариант того же объёма, шрифта, размера, тиража, издаваться в тот же день и распространяться через возможные ресурсы.

Это же касается и изданий, и распространения по подписке, и возможности подписаться на конкретное издание регионального уровня на государственном языке.

Кроме того, в каждом месте распространения (газетные раскладки в метро, ​​на вокзалах, в супермаркетах, на АЗС и т.п.) печатные медиа на государственном языке должны составлять не менее 50% распространяемых в этом месте названий печатных медиа.