На ликвидацию двух пожаров сегодня выезжали одесские спасатели

7 октября в Службу спасения поступили 2 сообщения о пожарах в Одессе.

О них сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что в 9 утра пожарники выехали на улицу Николаевская дорога, 144, где на территории завода ОАО «Одескабель» на втором этаже трёхэтажного здания возник пожар. Наблюдалось сильное задымление. Очаг пожара находился на складе готовой продукции.

В 10:28 пожар был ликвидирован на площади около 100 квадратных метров.

«Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек и 10 единиц техники ГСЧС»,_ говорится в сообщении.

30 спасателей выехали сегодня после 14 часов после сообщения о возгорании одноэтажного здания по улице Старопортофранковская, 34, где горели деревянные перекрытия здания приёмной комиссии Национального педагогического университета им. К.Д.Ушинского.

По информации спасателей, пожар был ликвидирован в 14 часов 39 минут на площади 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщала Одесса News, 5 октября днём спасатели Измаила тушили пожар на территории судоремонтного завода в пришвартованном буксире.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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