Туристы определили 10 лучших аэропортов мира

Среди аэропортов мира, по мнению туристов, лучшими и наиболее удобными являются аэропорт в Сингапуре, новый аэропорт «Стамбул» и «Нарита» в Токио.

В пятёрке лучших также сеульский «Инчхон» и аэропорт в Дохе, сообщает Укринформ, ссылаясь на опрос, который провело авторитетное международное туристическое издание Condé Nast Traveler.

«Аэропорт в Сингапуре (SIN) набрал 89,58 балла, аэропорт «Стамбул» (IST) — 89,012, аэропорт «Нарита» (NRT) 84.22», — информирует издание, известное определением рейтингов в туристической сфере.

В десятке лучших также: сеульский аэропорт «Инчхон» (ICN), аэропорт в Дохе (DOH), Дубае (DXB), Марракеше (RAK), Афинах (ATH), Цюрихе (ZRH) и лондонский «Хитроу» (LHR).

Как сообщала Одесса News, Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на двадцать пятое место (между Вьетнамом и Таиландом).

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