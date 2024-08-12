Три повара одесского ресторана решили сбежать за границу

Пограничники задержали трёх поваров одесского ресторана при попытке незаконно пересечь украинско-молдовскую границу.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы.

«Трёх граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову, задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Яски. Их противоправное намерение зафиксировали технические средства охраны границы. На поиски правонарушителей сразу отправился пограничный наряд, действия которого координировал оператор беспилотника», — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что нарушителями оказались жители Одесской и Запорожской областей, работавшие поварами в одном из одесских ресторанов. Опасный маршрут, включавший прохождение через чащу и форсирование реки Днестр, спланировал для своих коллег уроженец населённого пункта приграничья.

На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Дела направлены в суд.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области пограничники разоблачили супругов, которые незаконно перевозили мужчин за границу.

Фото: Госпогранслужба

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