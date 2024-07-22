Байден сошёл с предвыборной гонки, но досрочно уходить в отставку не собирается

21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной компании, отметив, что «сконцентрируется на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока».

Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на президентских выборах, которые пройдут 5 ноября.

По сообщению издания ГОРДОН со ссылкой на заявление представителя Белого дома Эндрю Бейтса, опубликованное в Politico, президент США не намерен досрочно уходить в отставку, планирует «завершить свой срок» на посту президента и «добиться новых исторических достижений для американцев».

Заявление Бейтса появилось после того, как республиканцы стали открыто призывать Байдена уйти в отставку после его решения отказаться от предвыборной кампании.

«Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», – написал в Х спикер Палаты представителей Майк Джонсон (Республиканская партия).

Одесса News информировала, что Байдена давно призывают сняться с президентской гонки, в частности, из-за его возраста и состояния здоровья. Джо Байден после заседания совета Украина – НАТО в Вашингтоне 11 июля по ошибке назвал главу Украинского государства Владимира Зеленского «президентом Путиным». Позже он не смог вспомнить имени и фамилии министра обороны Ллойда Остина, назвав его «чернокожим мужчиной».17 июля у президента США обнаружили коронавирусную инфекцию.

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