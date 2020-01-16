Скандал: В Сеть слили якобы разговор Премьера про Зеленского

15 января на YouTube-канале “Как обмануть президента” была опубликована аудиозапись с якобы разговором Премьер-Министра Украины Алексея Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о предстоящей встрече с Зеленским на тему курса доллара и экономических проблем.

На аудиозаписи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, что «он полный профан в экономике».



По данным СМИ, после публикации аудиозаписи на заседании фракции партии «Слуга народа» произошла ссора. Депутаты возмутились «слитыми» высказываниями якобы Гончарука, а некоторые предложили выразить ему недоверие.

В пресс-службе правительства заявили об отсутствии факта подлинности записи, запущенной в Интернет и опровергли слухи об отставке Гончарука.



«Пресс-служба Кабинета министров не имеет информации относительно подлинности ни одной аудио- или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Информация относительно заявления об отставке не соответствует действительности», — говорится в заявлении пресс-службы.



В самой же партии говорят, что запись разговора является компоновкой, поскольку на видео напечатанный текст часто не совпадает со сказанным.

Напомним, что