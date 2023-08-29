В Одесском и дунайских портах в результате обстрелов уничтожены 270 тысяч тонн зерна

В дунайских и Одесском морских портах уничтожено около 270 тысяч т зерна в результате российских обстрелов.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга в Медиацентре Украина–Укринформ.

После прекращения «зерновой инициативы» было более 8 атак по портовой инфраструктуре Одессы и Дуная, что привело к потерям около 270 тыс. т зерна, которое было законтрактовано и должно было идти на внешние рынки», — сказал он.

Марчук отметил, что через Дунайские морские порты Украина может экспортировать до 2 млн т агропродукции ежемесячно. При этом потенциально мощность портов можно увеличить до 3 млн т в месяц.

Как сообщала Одесса News, действие соглашения о продлении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море», которое заключили Украина, Организация Объединённых Наций и Турция в июле 2022 года, завершилось 18 июля 2023 года. Аналогичное соглашение заключили ООН, Турция и Россия. Российская сторона 17 июля 2023 года направила Турции, Украине и ООН свои возражения против продления «зернового соглашения» и де-факто прекратила его действие.

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