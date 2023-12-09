Рада приняла новый закон о Национальном военном кладбище

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о создании Национального военного мемориальное кладбища.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 декабря сообщил в Telegram.

По его словам, перед государством стоит задача открыть первую очередь памятного комплекса уже в первой половине 2024 года.

«Этот законопроект позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы. В частности, будут решены вопросы относительно земельного участка, градостроительных условий и оценки воздействия на окружающую среду», – сказал премьер.

Законопроект, необходимый для строительства и эксплуатации мемориала, поддержали 303 нардепа, проинформировал в Telegram народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк. Он указал, что документ «фактически меняет место для кладбища».

«Местоположение Национального военного мемориального кладбища определяется Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны», – констатировал нардеп.

Он предположил, что законопроект утвердил местом строительства Гатненскую общину в Киевской области. В сентябре первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун заявлял, что работы там начнутся в конце ноября.

Сайт Минветеранов Украины сообщает, что накануне провёл презентацию эскизного проекта Национального военного кладбища. Главный архитектор проекта Сергей Дербин представил варианты решений будущего мемориала.

«Он успешно прошёл государственную экспертизу и после завершения нормативно-правового урегулирования появится в пределах Гатненской территориальной общины под Киевом», – отметили в министерстве.

На земельном участке более чем 260 га будут размещены военное кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейно-выставочный комплекс и другая необходимая инфраструктура, говорится в сообщении.

Кабинет Министров Украины в октябре 2022 года одобрил создание Минветеранов Национального военного мемориального кладбища.

При строительстве Украина возьмёт пример с Арлингтонского кладбища в США, говорила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью CNN. «Это будет мемориал не только нашим героям российско-украинской войны, но и всем защитникам и защитницам нашей страны, участникам борьбы Украины за свою независимость в разные исторические периоды», – уточнила она.

С выбором места для кладбища возникли проблемы, его несколько раз меняли. Сначала Киевсовет поддержал предложение правительства разместить мемориал на территории урочища «Лысая Гора» в Киеве, «но у общественности оно поддержки не нашло», отметил мэр Виталий Кличко. В частности, против выступили экологи.

В апреле Киевсовет выделил земельный участок для размещения кладбища в Быковне (посёлке в пределах городской черты Киева, возле Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы»), но в заповеднике заявили, что кладбище невозможно построить в Быковнянском лесу в сжатые сроки – там необходимо провести археологические исследования, поисковые и эксгумационные работы.

19 августа Кабмин принял постановление о строительстве Национального военного мемориального кладбища в Гатненской общине под Киевом.

Фото: Минветеранов

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