Когда на живых нет денег: в Украине планируют открыть Национальное военное кладбище

Кабинет Министров утвердил законопроект о строительстве в Украине Национального военного мемориального кладбища.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства по предложению министра развития громад и территорий Алексея Чернышёва.

«Цель проекта — достойное увековечение памяти и организации почётных захоронений и перезахороненний борцов за независимость Украины в ХХ веке: военнослужащих, умерших, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной», — сказал Чернышёв.

Он добавил, что подобные военные кладбища существуют в США, Канаде, Франции, Польше и других странах.

«В Украине Национальное мемориальное кладбище будет служить местом упокоения не только для избранных героев, но и для всех украинских воинов, которые в разные исторические периоды с оружием в руках отстаивали государственную независимость Украины», — подчеркнул министр.

По его словам, этот законопроект разработан Министерством развития громад и территорий во исполнение постановления Верховной Рады от 2 июня 2011 года о создании Национального военного мемориального кладбища. Теперь Кабинет Министров утвердил законопроект о строительстве в Украине такого кладбища.

Как сообщала Одесса News, по результатам опроса Социологической группы «Рейтинг», проведённого в сентябре, 68% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, а 63% убеждены, что экономическое положение в стране за последние полгода ухудшилось.