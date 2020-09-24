В Одесском порту начато дноуглубление причала 1- «з»

В Одесском порту начаты рвботы по дноуглублению.

Как сообщает Администрация Одесского морского порта, для этого в Одессу прибыли земкараван «Дунай» в составе пяти единиц флота: многочерпакового земснаряда «Дунай», трёх грунтоотвозных шаланд — «Киевская», «Измаильская», «Куяльницкая», и вспомогательного судна для завоза якорей «МЗ-9».

Все суда вышли в район осуществления дноуглубительных работ в операционной зоне нового причала 1-«з», строящегося на Андросовском молу, и водных подходов к нему.

Проектом строительства предусмотрено обеспечение паспортных глубин у границы причала до 12 метров, ориентировочный срок выполнения работ — два месяца (в зависимости от погодных условий и навигационной обстановки).

Как сообщала Одесса News, в Министерстве инфраструктуры работают над проектами государственно-частного партнёрства по развитию ряда портов в Украине, в том числе Одесского.

Фото: Администрация Одесского морского порта