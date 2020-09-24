За последние сутки в Одессе 99 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 24 сентября в Одессе зарегистрированы 5 040 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 99 новых случаев заболевания.

По данным на 24 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находится 221 пациент с COVID-19. Из них 170 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 51 пациент — в тяжёлом состоянии. Ещё пять детей с COVID-19 находятся на лечении в детской городской клинической больнице №3.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 11 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей. Мальчик (16 лет) госпитализирован в детскую городскую больницу №3, семь детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 99 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 2 064 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 904 одессита.

За весь период эпидемии мобильными бригадами Одессы выполнено почти 3 тысячи выездов, в ходе которых проведено более 7,5 тысяч обследований на COVID-19.

Также проводятся выявление и обследование контактных лиц. Всего с начала регистрации заболеваемости COVID-19 под наблюдение семейных врачей в Центры первичной медико-санитарной помощи переданы 4 736 контактных лиц. Из них у 3 920 человек уже закончился период карантина, они здоровы и сняты с изоляции. За последнюю неделю с самоизоляции снят 291 пациент.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 24 сентября, в Одесской области заболели 188 человек (дети – 13, медработники – 10), умерли 7 человек.