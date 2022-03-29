Минобороны РФ: Сокращаем военную активность на направлениях Киев и Чернигов

Россия решила сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Об этом заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил 29 марта по итогам первого раунда переговоров украинской и российской делегаций, которые проходят в Турции, пишет «Интерфакс-Украина».

«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учётом оговорённых во время сегодняшней встречи принципов министерство обороны Российской Федерации с целью повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеупомянутого договора приняло решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, на переговорах украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль. Документ должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, считают в Киеве.

Перед ратификацией договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.

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