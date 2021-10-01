Апелляционный суд смягчил условия пребывания в Одессе беженца из Беларуси

30 сентября в Одесском апелляционном суде рассматривалась жалоба на решение Приморского районного суда от 20.09.2021 года по поводу незаконного удержания под круглосуточным домашним арестом беженца из Беларуси Юрия Зайцева.

Как сказал корреспонденту Одесса News cам Зайцев, в ходе апелляционного судебного процесса решение Приморского районного суда Одессы было отменено.

«Сторона защиты предоставила ряд дополнительных документов, которые не рассматривались ранее на заседаниях, ввиду того, что их не было в наличии. Ряд аналитических справок от правозащитных организаций, подтверждение от анархической организации, выписка из стационара о состоянии здоровья, отсутствие нарушений содержания под домашним арестом смогли перевесить чашу весов правосудия и изменить решение в сторону смягчения режима моего содержания», — прокомментировл Зайцев решение суда.

Теперь круглосуточный домашний арест суд заменил на ночной домашний арест с возможностью выхода из дома с 21:00 до 6:00 в течение последующих двух месяцев.

«В этот раз всё изменилось, это было настоящей победой», — сказал Зайцев.

По его словам, он не мог ранее добиться смягчения условий содержания из-за своего бывшего адвоката Евдокимовой И.В., которая «работала против интересов Зайцева, целью которой было вытягивание денег и недопущение смены меры пресечения. В отношении данного адвоката-мошенницы будет начато расследование и соответствующие структуры примут решение в отношении её».

10 августа 2021 года Государственная Миграционная Служба Украины вручила Зайцеву отказ в предоставлении особого статуса лица, требующего дополнительной защиты. На данное решение ГМС была подана жалоба и 5 октября состоится заседание по поводу оспаривания решения миграционной службы.

Как сообщала Одесса News, Юрий Зайцев, член анархистской партии Беларуси, вынужден был покинуть страну из-за грозящих ему политических преследований и просить Украину не экстрадировать его из Одессы на родину.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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