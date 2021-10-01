Кого в Одессе 2 октября оставят без света

2 октября в связи с проведением плановых работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Пастера улица — 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, с 09:00 до 19:00

переулок Ляпунова — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, с 09:00 до 19:00

Софиевская улица — 2б, 4, 4/6, 6, 46, с 09:00 до 19:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» завершает модернизацию подстанции «Крымская» в Одессе.

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