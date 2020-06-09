У главы Офиса Президента под подушкой 347 тысяч долларов

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак получил 255 859 гривень дохода от предпринимательской и адвокатской деятельности в течение 2019 года и держит наличными 347 тысяч американских долларов.

Об этом свидетельствуют данные ежегодной электронной декларации Ермака, которая опубликована на сайте НАПК.

Так, в прошлом году Ермак получил 151 тысячу гривен дохода от предпринимательской деятельности; 49 тысяч 317 грн зарплаты по совместительству в ООО «Международная юридическая компания»; 42 тысячи 570 грн и 10 тысяч 672 грн зарплаты по основному месту работы в адвокатском объединении «Международная юридическая компания» и ООО «Международная юридическая компания» соответственно; 1,3 тысячи грн гонорара в «Медийной группе европейского партнёрства» и 1 тысячу грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

В своей декларации Ермак указал, что имеет наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро, также у него размещены 26 тыс. 803 грн в «ОТП Банке» и 609 грн в «Кредобанке».

Ермак также подчеркнул, что одолжил в прошлом году 1 млн 380 тыс. 660 грн ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп», которое ему принадлежит и задолжало ему с 2016 года 4,98 млн грн и 3 млн 334 тыс. 218 грн по договорам.

Кроме того, руководитель ОП сообщил, что в 2006 году он взял кредит в «Альфа-Банке» на 4 млн 377 тыс. 186 грн и ему ещё нужно выплатить 3 млн 328 тыс. 387 грн.

Также Ермак указал в декларации, что в 2005 году приобрёл квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м за 3 млн 535 тысяч грн.

Согласно декларации, с августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry (год выпуска 2015), который принадлежит Андрею Ершову.

Что касается корпоративных прав, то Ермак в декларации указал, что с 1997 года ему принадлежит 50% корпоративных прав ООО «Международная юридическая компания»; с 2012 года — 99% прав ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп»; с ноября 2014 года 100% корпоративных прав ООО «Эр Пи Ай»; с марта 2019 года — 60% в адвокатском объединении «Международная юридическая компания»; с 2018 года — 33,33% в ООО «Ама Вижн»; с 1999 года — 10% в ЗАО «Интерпромфинанс Украины»; с 2001 года — 50% ООО «Интерпромфинанс-Безопасность»; с 2004 года — 50% ООО «Международная фармацевтическая группа». Кроме того, с 2002 года Ермаку принадлежит 0,01% ООО «Виссон Юкрейн Технолоджис».

Руководитель ОП также указал, что является конечным бенефициаром вышеперечисленных компаний и ассоциации «Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования», ООО «М.Е.П.», ООО «Украинско-грузинская медийная компания».

В декларации за 2019 год Ермак указал такие должности по совместительству: член наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром», руководитель ассоциации «Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования» и организации «Наша гордость», ООО «М.Е.П.», ЗАО «Интерпромфинанс Украина», директор ООО «Международная юридическая компания».

Кроме того, Ермак указал, что является членом общественных организаций «Украинская киноакадемия», «Відчуй», «Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии», «Наша гордость», «Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения», Национальной ассоциации адвокатов Украины, всеукраинской организации «Союз специалистов в области охраны психического здоровья Украины».

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