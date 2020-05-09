Одесса отмечает 75-ю годовщину Великой Победы

Сегодня, 9 мая, исполнилось 75 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

75 лет назад, 9 мая 1945 года, в 1:01 по московскому времени вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Закончилась Великая Отечественная война, длившаяся 1 418 дней.

В 10:00 в Одессе состоится общегородская минута молчания в память о погибших в войне и возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко, мемориалу «Крылья Победы» на пл. Десятого апреля и траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с катера Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.