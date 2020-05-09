В Одесском порту почтили память павших в годы войны

В Одесском порту отметили 75-летие Великой Победы.

Как сообщает Администрация Одесского морского порта, работники Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» возложили цветы к Вечному огню у памятника портовикам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Из-за ограничений карантина традиционный митинг ко Дню Победы на Таможенной площади был отменён, но работники отделов и служб в индивидуальном порядке почтили подвиг победителей минутой молчания у подножия мемориала. Чтобы не создавать массового скопления людей, представители каждого структурного подразделения приходили к памятнику в заранее определённое время.

В возложении цветов приняли участие начальник Одесского филиала ГП «АМПУ» Руслан Сахаутдинов, почётный президент Одесского порта, Герой Украины Николай Павлюк и председатель Профсоюза Одесского порта Владимир Зайков.

В своём выступлении Р.Сахаутдинов, в частности, сказал: «Вчера мы чествовали наших уважаемых ветеранов, прошедших через ту войну и совершивших подвиг в мирное время, дожив до 75-летия Победы. Несмотря на свой возраст и состояние здоровья, они своим внешним видом, оптимистичным настроением демонстрируют стойкость и волю к жизни, присущие военному поколению. Общение с ветеранами-фронтовиками мобилизует и призывает к ответственности за наше будущее, будущее наших детей и нашей страны. Память о цене, которую заплатили народы планеты за Победу над нацизмом, в наше время должна стать моральным законом, побуждать нас беречь мир и каждую человеческую жизнь…»

Фото: Администрация Одесского морского порта