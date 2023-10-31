В порту Измаил ведут дноуглубительые работы до 7,2 метра

В настоящее время проводятся дноуглубительные работы в акватории порта Измаил.

Администрация морских портов Украины намерена довести глубину в портах Измаила и Рени до значения 7,2 метра, сообщил исполняющий обязанности главы АМПУ Алексей Востриков, пишет Центр транспортных стратегий.

По его словам, АМПУ должно извлечь около 350 тысяч кубометров почвы и ила в Измаиле и около 270 тысяч кубометров в Рени.

«Сейчас проводятся дноуглубительные работы в акватории порта Измаил. До конца года планируем вернуться в паспортные глубины 7,2 метров. В течение недели-двух начнётся также дноуглубление в акватории порта Рени. В обоих портах работы выполняются собственными силами АМПУ», — пояснил Востриков.

Глава АМПУ также отметил, что в обоих портах сейчас задействованы все причалы без исключения, которые можно использовать для погрузки зерна.

Для справки. Ранее было осуществлено восстановление паспортных глубин на украинском участке реки Дунай и объявленной осадки 6,5 м. Это позволило уже в начале марта достичь рекордного значения в 12 судозаходовмер и 90 тыс. тонн грузов в сутки. Сейчас среднесуточное количество проводок судов уже достигло 16.

Эксплуатационное дноуглубление устья Быстрое дало стремительное развитие Дунайским портам и повлияло на грузопоток. Свидетельством тому стало то, что уже в начале мая операторы порта Измаил выполнили годовой план перевалки.

Одесса News информировала, что компания Ascet Shipping в 2023 году планирует начать строительство зернохранилища мощностью 5 тыс. тонн вблизи Измаила.

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