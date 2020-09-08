В Одессе танкер Delfi готовят к буксировке

Специалисты компании «Краншип» выполнили два этапа согласованного плана снятия с мели аварийного танкера Delfi и удаления его с пляжной зоны Одессы.

Кормовая часть судна уже на плаву, корпус очищают от ила и мусора перед буксировкой в ​​порт Черноморск, — сообщает пресс-служба АМПУ.

«В данный момент мы «держим» судно на плаву и ликвидируем водотечность отсеков для безопасного перехода в запланированную точку выброса. В соответствии с хорошей морской практикой, после подъёма и в любом случае до буксировки судно должно отстояться не менее 24 часов с контролем уровня в танках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед удалением танкера с пляжной зоны Одессы из корпуса собирают большое количество ила и мусора, включая механизмы судна, который сместился на правый борт и создаёт нежелательный крен.

Продолжается также герметизация корпуса (в машинное отделение ещё поступает до 25 кубометров воды в час), уточнили в АМПУ.

Как сообщала Одесса News, согласно согласованному плану работ, которые ведутся даже в ночное время, специалисты компании «Краншип» планировали снять танкер с мели в ночь на 7 сентября и отбуксировать в порт Черноморск. Однако после обследования корпуса водолазами были выявлены дополнительные пробоины в кормовой части корпуса судна. Только после завершения работ по герметизации танкера он будет прикреплён к понтонам, плавкрану «Атлас-4» и удалён из пляжной зоны Одессы. Поскольку работа сложная, финальные сроки завершения операции не указываются. Председатель Одесской ОГА Куцый надеется, что аварийный танкер поднимут с мели через день-два.

Фото: АПМУ/Facebook, Одесса News/Александр Александров