На родину вернулись 6 моряков, освобождённых из пиратского плена в Нигерии

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал возвращение на родину шестерых украинских граждан — членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена 20 августа.

«Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы всё время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин», — отметил Зеленский на сайте Офиса Президента Украины.

Как сообщала Одесса News, 17 июля 2020 года пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобождённых граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.