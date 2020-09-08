Украина вошла в ТОП-3 стран-производителей картофеля

В 2019 году общемировой урожай картофеля составил 371 млн тонн, что на 2,1% больше аналогичного показателя прошлого сезона.

В стоимостном выражении мировой рынок картофеля в 2019 году вырос на 6%, достигнув 140,5 млрд долларов, сообщает agronews.ua.

К числу стран с наибольшим объёмом производства картофеля в прошлом году вошли: Китай (93 млн тонн), Индия (51 млн тонн) и Украины (23 млн тонн), на которые пришлось 45% общемировой доли производства картофеля.

Около четверти мирового обёема урожая картофеля пришлось на: Россию, США, Бангладеш, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Канаду и Беларусь.

Отмечается также, что в 2019 году объём отгрузки картофеля за границу вырос на 4,9%, достигнув показателя в 15 млн тонн.

В экспорте картофеля лидировали:

Франция — 3,5 млн тонн;

Германия — 1,9 млн тонн;

Нидерланды — 1,8 млн тонн;

Бельгия — 1 млн тонн;

Египет — 0,7 млн тонн.

На эти страны пришлось 60% общемирового экспорта картофеля.

Как сообщала Одесса News, украинскому покупателю в прошлом году предлагался картофель из Узбекистана и Азербайджана.