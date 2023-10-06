В Одессу приехал Министр сельского хозяйства Германии

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир прибыл с визитом в Одессу, где пообещал продолжить поддержку Украины.

Об этом сообщает министерство в соцсети Х.

«Украина по-прежнему имеет нашу полную поддержку и солидарность», – говорится в сообщении. В видеообращении министр отметил, что «находится на земле свободной Украины, что было бы невозможно, если бы планы Путина и его преступной банды реализовались», если бы сопротивление и воля украинцев к свободе не были столь сильны.

Джем Оздемир также призвал не забывать, что речь идёт не только о Путине, потому что у российского президента много агентов, сообщников, также и на Западе, «некоторые из них даже являются депутатами немецкого Бундестага». Тем важнее сейчас, во время горячих дебатов, без «если или» стоять на стороне Украины, чтобы она могла полностью восстановить свою территориальную целостность, подчеркнул министр.

Оздемир также сообщил о переговорах с украинским коллегой Николаем Сольским, главными темами которых являются маршруты экспорта зерна через «коридоры солидарности» и углубление сотрудничества. Цель экспорта украинского зерна, по словам министра, не то, чтобы оно «оседало» в Европе, а чтобы направлялось в страны глобального юга.

Оздемир и Сольский также приняли участие в открытии лаборатории защиты растений, ветеринарной и пищевой сертификации.

Немецкий министр также отметил, что Германия является вторым партнёром Украины по объёму предоставления финансовой поддержки. Также Берлин является вторым партнёром по объемам предоставления военной помощи, напомнил Оздемир в коротком интервью телеканалу Welt.

«Германия поставляет и надёжно то, что Украине помогает в защите», — подчеркнул он.

Отмечается, что визит в Одессу был вторым визитом Оздемера в Украину в должности министра. Перед прибытием он посетил Молдову и Западные Балканы.

Как сообщала Одесса News, Одессу 30 сентября посетил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Фото: Минагрополитики

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