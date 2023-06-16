Куда пойти в Одессе в летние выходные дни 17-18 июня

Однозначно — не на пляж. Это крайне опасно.

17-18 июня одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

17 июня в Одесском заоопарке состоится детский праздник. В программе — песни, танцы и пробы съёмок в киножурнал «Шаларе». Приходите к 11:00.

17 и 18 июня Одесский национальный академический театр оперы и балета показывает балет в двух действиях по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена Дюймовочка». Стоимость билетов от 100 до 450 гривен. Приходите к 17 часам.

18 июня Одесский музей западного и восточного искусства впервые покажет публике шедевр – картину «Любимый уголок» французского художника Жака Дреза. Экскурсовод расскажет о творческом пути Жака Дреза и поведает историю создания картины. Приходите к 15:00. Стоимость билетов 70 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации).

18 июня яркая, феерически праздничная история любви и красоты, великодушия и мудрости, с элементами музыки, танца, трюков и спецэффектов — «Дон Жуан»! И всё это в исполнении легендарного театра «Маски». Приходите к 18:00. Адрес: ул. Ольгиевская, 23, Дом клоунов. Стоимость билетов 180-350 гривен.

До 1 июля персональную выставку акварели одесской художницы Светланы Егоровой Sessanta аnni («Шестьдесят лет») представляет галерея ArtOdessa в Городском саду. Это юбилейный проект, состоящий из серий акварелей, выполненных в разные годы. Здесь и портреты, и пейзажи, и натюрморты. Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

Уютных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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