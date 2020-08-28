Как провести последние летние выходные дни в Одессе 29-30 августа

Вот и лето прошло, словно и не бывало… Наступают последние выходные дни — 29 и 30 августа. Как их лучше провести, несмотря на карантинные ограничения?

Выбор, как всегда, за Вами.

29 августа на территории завода «Одескабель» (Николаевская дорога, 144) завершится творческий фестиваль для детей и молодёжи с инвалидностью «Возможности». На фестивале пройдут праздничные концерты, тренинги для матерей детей с особыми потребностями, мастер-классы по косметологии, психологические мастер-классы, квесты, игры и выставки. Начало в 17 часов.

29 августа в Летнем театре Горсада «Одесская свадьба». Специальный гость на премьере этого спектакля-комедии — Михаил Михайлович Жванецкий. Начало в 20 часов. Цена билетов от 250 до 390 грн.

29 августа Одесский зоопарк приглашает активных, весёлых и любознательных на праздник «Пиратская вечеринка». Начало — в 12 часов. Гостей праздника ожидают игровая программа в компании забавных пиратов, конкурсы и головоломки. После игр и конкурсов организаторы приглашают всех желающих на показательные кормления экзотических животных.

29 августа в арт-центре Веры Холодной состоится визуальный сюрреалистический перформанс-импровизация Naked Lunch («Голый завтрак»). Главные действующие лица – народный артист Украины Георгий Делиев, актёр, танцор и перформер Андрей Утенков, саунд-дизайнер Сергей Ханукаев и вокалистка Екатерина Делиева. Они покажут, что происходит с человеком после смерти, и с актёром, когда он приходит домой и снимает с себя всё. Начало в 20:00. Стоимость билетов – 200-300 грн.

29 и 30 августа в Зелёном театре Одессы пройдут концерты Национального одесского филармонического оркестра и народного артиста Украины Хобарта Эрла. Вас ждёт личная встреча с самыми яркими классическими мелодиями, незабываемое общение с Хобартом Эрлом, а также погружение в мир прекрасного. Этот концерт — идеальное событие, чтобы отдохнуть от повседневной суеты и расслабиться под открытым небом Зелёного театра. Начало в 20 часов. Цена билетов от 80 до 500 гривен.

29-30 августа в музее современного искусства Одессы пройдёт выставка культового художника Александра Шевчука «Садово-парковая скульптура», приуроченная юбилею автора. Работы Шевчука воплощаются в объектах, инсталляциях, видео, компьютерной графике, акциях и фотографиях. Выставка посвящена женской и мужской обнажённой натуре, которую он мастерски прикрывает невидимой драпировкой скульптурности или иронии. Цена билетов – 40 грн.

30 августа на Летней концертной арене «Морвокзал» обстановка по кайфу на бис: зажигает Олег Кензов трогательными мотивами, хорошей музыкой, и словами, которые попадают прямо в сердце. Олег Кензов не оставляет равнодушным никого, удивляя мужчин смыслом и душевностью, а девушек – харизмой и голосом. Цена билетов от 350 до 890 грн. Приходите слушать в 20.30.

До 30 августа в Одесском городском парке им. Савицкого выставка цветов. Можно увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений. Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи. дрес: ул. Мельницкая, 32в.

До 30 августа в городском парке им. Савицкого выставка гигантских китайских фонарей. Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

30 августа в 20 часов в Летнем театре Городского сада популярнейшая оперетта Имре Кальмана «Сильва» в исполнении актёров Одесского академического театра музыкальной комедии имени М. Водяного. Цена билетов от 50 до 300 грн.

По 3 сентября в парке Шевченко у Александровской колонны работает кинотеатр под звёздами с украинским кинорепертуаром. 29 августа покажут фильм «Объединённые», 30 августа – «Украденная принцесса». Начало сеансов в 20:30. Вход свободный.

До 6 сентября в галерее Летнего театра Городского сада Одессы можно будет посетить выставку живописи под названием «Театр Сюрреаль». Автор — одессит Валерий Капля, сочетающий в сюжетах своих картин сюрреализм с элементами гиперреализма. На этот раз художник показал посвящённые тонкостям человеческих взаимоотношений работы последнего десятилетия.

До 7 сентября в выставочном зале Одесской организации Национального Союза художников (Торговая, 2) работает групповая художественная выставка, приуроченная ко Дню независимости Украины. В экспозиции представлены работы Юрия Зильберберга, Натальи Лозы, Николая Овсейко, Элеоноры Александровой, Ларисы Демьянишиной и других мастеров. Разные жанры и техники, разная тематика, но общий позитивный настрой произведений создают праздничное настроение, хоть жизнь художников сейчас далеко не проста.



Уютных выходных!

Фото: ТАЙМЕР, Одесса News, Думская