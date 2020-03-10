Из-за сексуальных домогательств в своей стране афганец попросил убежища в Одессе

Гражданин Афганистана просил убежища в Одессе из-за сексуальных домогательств в его стране.

Об этом говорится в решении суда.

Однако миграционная служба не признала его беженцем. Тогда гражданин Афганистана подал на неё в суд.

Отмечается, что мужчина обратился в миграционную службу осенью 2019 года. По его словам, он поддавался сексуальным домогательствам, когда учился в школе и колледже в Афганистане. Из-за этого он якобы сбежал из страны, а затем боялся в неё вернуться.

Кроме миграционного органа мужчине в статусе беженца отказал и Одесский окружной админсуд, а теперь и апелляционный.

«Истец не смог должным образом объяснить, почему он воспринимает общение и приглашение со стороны неизвестных лиц попыткой его изнасилования или желанием совершения действий сексуального характера по отношению к нему», — говорится в решении суда.

Таким образом, ему отказано в убежище в Украине.

Как сообщала Одесса News, с 2010 года за границу уехали и остались там почти 4 миллиона украинцев.