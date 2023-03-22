Мэр Одессы встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии Сергеем Корсунским.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Одессы с японскими партнёрами, представляющими как муниципальный, так и частный секторы», — сказано в сообщении.

Ранее Геннадий Труханов и Сергей Корсунский приняли участие в специальном мероприятии для украинцев в японском городе-побратиме Одессы — Йокогаме.

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов в марте 2023 года побывал с визитом в Йокогаме (Япония), где одесская делегация встретилась с мэром города-побратима, депутатами местного горсовета, подписала Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству, посетила водоочистную станцию с целью ознакомления с местным опытом альтернативного водоснабжения, предприятие по производству мобильных модульных больниц, технологическую компанию «JFE Engineering Corporation», специальное мероприятие для украинцев «Улыбнись завтрашнему дню и миру в Украине».

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