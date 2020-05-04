Трамп назначил нового «смотрящего» за Украиной

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

«Кита Дейтона (из Вашингтона) назначить Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединённых Штатов Америки в Украине», — отмечается в сообщении.

Сейчас Дейтон занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в городе Гармиш (Германия). Он работает там с 2010 года, сразу после того, как уволился из армии США в звании генерал-лейтенанта. Заодно Дейтон выполняет функции старшего советника по вопросам обороны США по Украине.

Ранее Дейтон служил на должностях координатора по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.

Кит Дейтон имеет многочисленные награды за воинскую службу, в том числе от Государственного департамента, а также правительств Канады, Германии и Австрии.

Владеет немецким и русским языками.

Для официального назначения на должность посла США в другом государстве Дейтон должен пройти процедуру согласования в Сенате.

Не дожидаясь решения американского сената министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём Твиттере уже поздравил Дейтона.

«Приветствую решение номинировать нового посла США в Украине. С нетерпением жду его прибытия в Киев. Мы встречались с генералом Китом Дейтоном ещё в его статусе оборонного советника в Украине, и наше взаимодействие всегда было замечательным», — отметил дипломат.

Как сообщала Одесса News, Посол Мари Йованович завершила свой трёхлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году и отбыла в Вашингтон.