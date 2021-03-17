Тина Тёрнер объявила о завершении карьеры

81-летняя американская певица Тина Тёрнер попрощалась со своими поклонниками в документальной ленте о ней, таким образом объявив о завершении карьеры.

Об этом со ссылкой на The Sun пишет Укринформ.

В полнометражном фильме «Тина», который выходит в марте на телеканале Sky, певица вспоминает свои молодые годы жизни, преисполненные борьбой и болью, настоящей любовью и мировой славой.

В фильме 81-летняя исполнительница заявила, что последние годы своей жизни хочет провести подальше от публики и камер.

Также певица призналась, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем, музыкантом Айком Тёрнером.

«Это была не лучшая жизнь. Хорошее не уравновешивает плохое. У меня была жизнь, преисполненная насилием, другого способа рассказать эту историю нет. Это реальность. Это правда. Это то, что у вас есть, поэтому вы должны это принять», — рассказала Тёрнер.

Отмечается, что в 2013 году поп-звезда перенесла инсульт, а через три года после этого у неё диагностировали рак кишечника. Из-за побочных эффектов знаменитость прибегла к гомеопатическим средствам, однако это лишь ухудшило её состояние. Вскоре у Тёрнер развилась почечная недостаточность. Весной 2017 года ей пересадили почку.

Тёрнер в 2013 году вышла замуж второй раз — за своего продюсера Эрвина Баха, моложе её на 20 лет.

В 2018 году стало известно о самоубийстве первого сына певицы Крейга Тёрнера. Сообщалось, что он застрелился в своём доме в Калифорнии.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года во французском муниципалитете Эссе-ле-Нанси умер от коронавируса актёр и театральный режиссёр Робер Оссейн.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod