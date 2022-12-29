Россия под разными предлогами тормозит украинские суда с зерном через Босфор

За два последних дня из портов Большой Одессы 11 судов экспортировали 422 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Однако, все они надолго встанут в очередь для проведения инспекции, в составе которой есть россияне, препятствующие оперативному продвижению судов в порты назначения.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

«Ключевым препятствием в работе «зернового коридора» остаётся торможение со стороны России под разными предлогами инспекции судов в Босфоре. Это привело к стабильной очереди в 90+ судов, миллионному ущербу грузовладельцам, недоэкспорту минимум в 5-6 млн тонн в течение года. По состоянию на 27 декабря в Босфоре инспекцию ожидают 96 судов, из которых 71 судно — на вход в порты, а 25 — уже загружены агропродукцией», — говорится в информации ведомства.

Так, недавно порт Одессы отправил балкер BRAVE M с 28 тыс. тонн зерна для африканской Ливии. До этого он месяц ожидал инспекции в коридоре, чтобы зайти в порт под загрузку.

Отмечается, что всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 605 судов, которые экспортировали 15,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, кроме уменьшения количества инспекционных групп, российская сторона прибегла к тактике затягивания времени самих инспекций из-за требований проверять параметры судов, которые не регламентируются документами Совместного координационного центра (СКЦ) и не имеют никакого отношения к предмету проверки.

Фото: Мининфраструктуры

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