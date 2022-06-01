Военные показали мост в Затоке, обстрелянный крылатыми ракетами врага

Оперативное командование “Юг” опубликовало фотографии моста через Днестровский лиман, последний раз обстрелянный российскими крылатыми ракетами 30 мая.

Фото размещены в видеоотчёте представителя ОК «Юг» полковника Владислава Назарова.

По его сообщению, оккупанты попали в уже повреждённое ранее место. Восстановление моста требует много времени и больших финансовых затрат. Поэтому восстанавливать мост сейчас нецелесообразно.

Как сообщала Одесса News, враг расположил на острове Змеиный (Одесская область) своеобразный плацдарм из зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы, что свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения свои корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесщины. Признаков подготовки десантной операции пока нет, но не исключены попытки подходов и высадки диверсионно-разведывательных групп на берег или в устье Дуная, а также демонстративный обстрел прибрежных районов.

Фото: ОК «Юг»

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