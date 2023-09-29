В одесской городской больнице №10 внедрена служба телемедицины

В городской клинической больнице №10 Одессы внедрена служба телемедицины. Кабинет телемедицины обеспечивает предоставление медицинской помощи пациентам в ситуациях, когда расстояние является критическим фактором и помогает внедрять новейшие технологии в деятельность учреждений здравоохранения.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, работу службы телемедицины обеспечивают две онлайн-платформы: одна – для пациентов, другая – для врачей.

Отмечается, что пациент, нуждающийся в консультации или медицинской помощи, но не может добраться до больницы, сканирует QR-код или переходит по ссылке. Это обеспечивает коммуникацию с медицинской регистратурой, где работает администратор кабинета телемедицины, ведётся круглосуточная онлайн-запись на плановую консультацию и работает врач экстренной медицинской помощи.

Телемедицинские консультации круглосуточно обеспечивает мультидисциплинарная команда профильных специалистов, позволяющая при необходимости консультировать терапевта, хирурга, кардиолога, онколога, уролога, невропатолога, эндокринолога и врачей других специальностей.

Также кабинет телемедицины с использованием современных информационных технологий предоставляет возможности дистанционной реабилитации с привлечением врача физической и реабилитационной медицины, психолога, психиатра, терапевта речи.

К примеру, при плановом стентировании пациент в телемедицинском режиме получает все возможные консультации и направления на необходимые обследования, что сохраняет время пациентов и медиков и обеспечивает эффективное использование медицинских ресурсов.

Также в ГКБ №10 с целью улучшения качества медицинского обслуживания и обеспечения обратной связи с пациентами внедрена система онлайн-отзывов о работе больницы.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года Служба безопасности разоблачила заведующего отделением нейрохирургии и врача-нейрохирурга одной из клинических больниц Одессы на коррупции.

Фото: «Одесса»

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