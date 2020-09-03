226-й День рождения Одессы завершился праздничным салютом

2 сентября Одесса отметила 226-ю годовщину со дня основания города.

Несмотря на карантинные ограничения, в городе устроили праздник с обязательным его атрибутом — гала-концертом на Потёмкинской лестнице и праздничным салютом.

Посмотреть концерт собралось несколько тысяч человек. Дистанцию, несмотря на специальные жёлтые кружочки на плитке, мало кто соблюдал, впрочем, как и масочный режим.

Концерт длился около четырёх часов. Перед одесситами выступили Валентин Куба и группа «Мамины дети», певица Jerry Heil, Феликс Шиндер и «Деньги вперёд», группа Mozgi, Макс Барских.

Выступил на концерте также и 12-летний Максим Ткачук, отвергнутый организаторами украинского отбора на детское «Евровидение». Юный певец исполнил песню «Моя Украина — червона калина». После его выступления экс-губернатор и почётный гражданин Одессы Сергей Гриневецкий от своего имени и имени других почётных граждан Одессы вручил Максиму сертификат на квартиру.

Фейерверк начался в 23:15 и продлился около четырёх минут.



Фото и видео: Пушкинская