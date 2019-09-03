Более 10 тысяч одесситов собрались вечером на Потёмкинской лестнице

На Потёмкинской лестнице в Одессе 2 сентября прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню Города.

Одесситов и всех присутствовавших на гала-концерте приветствовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Поздравил одесситов с праздником и Михаил Жванецкий.

На сцене выступили солисты Одесского национального театра оперы и балета, одесские и всеукраинские музыкальные коллективы, передаёт корреспондент Одесса News.

Пел также Арсен Мирзоян, а завершил концерт итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина.

Под попурри мелодий песен об Одессе небо над городом украсил праздничный салют.