Премьер рассказал о приоритетах правительства Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил план деятельности правительства на ближайшую перспективу.

Об этом он сказал во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительством и правоохранительными органами, сообщает Укринформ.

Представляя план деятельности вновь созданного правительства на ближайшие годы Гончарук отметил необходимость либерализации рынка земли к середине 2020 года, проведения мониторинга экологии, «потому что из-за этого болеют люди, из-за этого мы теряем нашу землю», ликвидацию экономического подразделения Нацполиции для прекращения давления силовых структур на бизнес.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство работает над вопросами по снижению коммунальных тарифов для украинцев.

«Составляющей, которая влияет на уровень жизни человека, являются тарифы. Мы сейчас думаем, как быстрее решить эту проблему. Цифры в платёжке должны быть ниже, мы над этим работаем», — сказал Гончарук.

Гончарук объявил о пересмотре прожиточного минимума для украинцев.

«Прожиточный минимум, который задекларирован на бумаге, не соответствует реальности. Очевидно, что за эти деньги человек не может нормально, достойно прожить. Поэтому этот минимум будет пересмотрен. Человек должен быть обеспечен прожиточным минимумом», — сказал Премьер-министр.



Новое правительство будет работать также над тем, чтобы демографическая ситуация в Украине улучшилась, в частности, выросли показатели рождаемости.

«Улучшение демографической динамики — это стратегическая задача на ближайшие 5 или более лет. Количество украинцев уменьшается. Этот тренд необходимо переломить. Нужно, чтобы в Украину начали возвращаться люди. Украинцы должны больше рожать, чем умирать», — сказал Гончарук.

Также Гончарук доложил о планах правительства на ближайшие 2 недели.

“Среди важных срочных задач на ближайшие две недели: подготовка к визиту МВФ, к переговорам по транзиту газа, подготовка к работе над Государственным бюджетом-2020, подготовка реформ в управлении государственными активами и большой приватизации. Также — запуск инструментов по стимулированию энергоэффективности: идёт зима — достаточно отапливать космос. Нам надо с этим что-то делать — меньше терять, меньше тратить газа и денег”, — сказал Гончарук.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский в понедельник. 2 сентября, встретился с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов.