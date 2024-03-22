Куда пойти в Одессе на выходных 23-24 марта

23-24 марта одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

23 марта в облфилармонии концерт Rammstein с Симфоническим оркестром Tribute Show. Невероятный подарок для всех фанатов немецких звёзд металла. Мощное сочетание хитов Rammstein с симфоническим звучанием. Всплеск накрытой с головой энергии. Уникальное шоу, потрясающее фантастическим мастерством музыкантов, невероятными костюмами, декорациями и эффектами Хиты легенды Rammstein будут звучать как никогда мощно! Приходите к 18 часам, чтобы на 90 минут оставить все проблемы и оторваться так, как давно мечтали.

23 марта театр музкомедии имени Михаила Водяного представит рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Зрителей ждёт настоящий шедевр мировой музыки. Приходите к 16.00. Язык исполнения — английский с украинскими субтитрами. Длительность — 1 час 45 минут. Стоимость билетов от 200 гривен. Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

До 1 апреля в Одесском музее личных коллекций им. А.В. Блещунова экспонируется выставка известного украинского художника-графика, живописца, иллюстратора, мастера офорта и экслибриса Геннадия Гармидера. Выставка открыта в выставочном пространстве музея «Квартира №6» (Польская, 19, вход со двора) в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 11.00 до 17.00. Тел. для справок: (048) 763 03 86.

Для любителей острых ощущений — квест дом «Техасская резня» — игра в жанре детектива, где участники должны, чтобы выбраться живыми, разгадать все загадки и открыть все запертые двери. Ограничения 12+. Стоимость 1200 грн. Подробности здесь.

До 5 апреля в Арт-пространстве Универсального читального зала выставка «Мир&Символ» одесского художника, графика, живописца, иллюстратора Константина Скопцова. Адрес: ул. Екатерининская, 67.

До 10 апреля одесские маринисты устроили выставку живописи «Весна» во Всеукраинском центре болгарской культуры. Время работы: 10:00 — 18:00. Адрес: переулок Вице-адмирала Жукова, 9.

До 14 апреля в Одесском цирке новая программа «Мечты сбываются». Вместе с главными героями зрители попадут в волшебный мир детских мечтаний и смогут насладиться настоящим мастерством цирковых номеров. Весь вечер на манеже будет весёлый клоун. Приходите в выходные дни к 16 часам и вы убедитесь, что мечты сбываются! Детям до 5 лет без предоставления отдельного места вход бесплатный. Стоимость билетов от 150 до 400 гривен. Адрес: ул. Коблевская, 25.

До 14 апреля выставка работ студентов и преподавателей художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета, посвящённая 60-летию Худграфа, в Международном культурном центре UNION. Абсолютный рекорд: более 150 авторов, более 300 работ представлены в одном помещении, где экспозиция занимает три этажа. Галерея работает со вторника по воскресенье с 13 до 21 часа. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 20 апреля одесситам и гостям города покажут неизвестные работы украинской художницы Светланы Юсим, чью ретроспективную выставку «Hidden Gems» открыли в Музее западного и восточного искусства. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

Уютных, мирных выходных!

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