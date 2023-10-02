Одесская филармония открывает сезон выступлением ансамбля «Чайка»

7 октября Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха открывает 176-й филармонический сезон.
Выступит обладатель Гран-при IV Национального конкурса народной хореографии им. Павла Вирского Академический ансамбль украинской музыки, песни и пляски «ЧАЙКА».
Художественный руководитель и главный балетмейстер – Заслуженный деятель искусств Украины Юрий Саакянц.
Приходите к 18 часам.
Билеты стоимостью от 100 гривен можно купить здесь.
Адрес: у. Бунина, 15.
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